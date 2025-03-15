Інтерфакс-Україна

Події

23:24 15.03.2025

Мер Мілана закликав до підтримки України у збройній боротьбі з РФ на мітингу у Римі

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Україна має право боротися зі зброєю в руках проти агресора, заявив мер Мілана Беппе Сала на багатотисячному мітинг у Римі проти авторитаризму та за єдину демократичну Європу.

"Подобається нам це чи ні, це війна і необхідно боротися на благо Європи", - заявив він, коментуючи свою позицію щодо підтримки України у війні проти Росії.

На думку мера Мілана, боротися за Україну треба так, як це робили італійські партизани.

Мера Мілана підтримав відомий італійський письменник Антоніо Скураті. Заперечення війни не означає безпорадності та капітуляції, - заявив він зі сцени мітингу.

"Я провів роки, висвітлюючи фашизм та війни. Це навчило мене, що проти війни не означає відмовлятися від боротьби. Демократія завжди бореться за демократію", - сказав Скураті.

У мітингу, який відбувся площі П'яцца дель Пополо у Римі, взяли участь кілька десятків тисяч людей. З ініціативою широкомасштабних народних акцій проти настання авторитаризму виступив відомий італійський журналіст Мікеле Серра. Заклик журналіста підтримали багато італійських політичних партій, депутатів і не менше 50 мерів італійських міст, у тому числі мер Риму Роберто Гуальтьєрі та мер Мілана Сала.

Джерело: https://www.lastampa.it/politica/2025/03/15/video/scurati_quello_che_gli_europei_non_vogliono_essere-15054629/?ref=vd-auto&cnt=1

https://www.lastampa.it/politica/2025/03/15/video/manifestazione_per_leuropa_sala_la_guerra_in_ucraina_va_combattuta_come_fecero_i_partigiani-15054631/

Теги: #підтримка #італія

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