Генштаб ЗСУ: На курському напрямку від початку доби відбулось 11 боїв, три з яких тривають

Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи сил оборони України на території Курської області від початку доби та станом на 16:00 провели 11 боїв, три з них досі ведуться, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"На курському напрямку з початку доби відбулось 11 боєзіткнень, три з яких тривають дотепер", - йдеться у зведенні Генштабу у телеграм у суботу.

Зазначається, що при цьому ворог завдав 21 авіаційний удар, скинувши 32 керовані бомби, також здійснив 150 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.