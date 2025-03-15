Інтерфакс-Україна

Події

16:59 15.03.2025

Генштаб ЗСУ: На курському напрямку від початку доби відбулось 11 боїв, три з яких тривають

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Генштаб ЗСУ: На курському напрямку від початку доби відбулось 11 боїв, три з яких тривають
Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи сил оборони України на території Курської області від початку доби та станом на 16:00 провели 11 боїв, три з них досі ведуться, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"На курському напрямку з початку доби відбулось 11 боєзіткнень, три з яких тривають дотепер", - йдеться у зведенні Генштабу у телеграм у суботу.

Зазначається, що при цьому ворог завдав 21 авіаційний удар, скинувши 32 керовані бомби, також здійснив 150 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Теги: #генштаб_зсу #курська_область #боєзіткнення #зведення

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