До трьох збільшилась кількість постраждалих у Нікополі від удару РФ - поліція

Фото: https://t.me/UA_National_Police

Правоохоронці з'ясували, що кількість постраждалих від російського удару по Нікополю Дніпропетровської області збільшилась до трьох осіб, повідомила пресслужба Національної поліції України.

"Близько 15-ї години дня окупанти вдарили по приватному сектору міста. Влучання прийшлось на подвір’я домоволодіння, де загинула 70- річна жінка, а також постраждали дві її онуки - 3 та 11 років. Ще одна місцева мешканка отримала осколкові поранення у центрі міста", - сказано в повідомленні у телеграм-каналі.

Також поліцейські зафіксували пошкодження будинків та релігійної установи, які перебували поблизу епіцентрів вибуху.

На місці трагедії працювала слідчо-оперативна група Нікопольського районного управління поліції.

Як повідомлялося, російські війська обстріляли Нікополь, загинула жінка, постраждала дівчинка-підліток, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.