Інтерфакс-Україна

Події

23:26 15.03.2025

Макрон про припинення вогню: РФ має чітко відповісти

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Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Москва має дати чітку відповідь щодо можливості припинення вогню в Україні, зазначивши, що наразі не схоже, що РФ бажає миру, повідомляє BFMTV.

"Росія не справляє враження країни, яка щиро бажає миру. Вона не реагує на пропозиції Сполучених Штатів та України. Вона посилює бойові дії. Президент Путін хоче отримати все, а потім вести переговори", - сказав Макрон.

Він сказав, що зараз "наша стратегія миру завдяки силі" під загрозою. Крім того, на РФ має бути здійснено тиск, щоб досягти припинення вогню.

"Якщо ми хочемо миру, Росія повинна чітко відповісти, і тиск має бути чітким, спільно зі Сполученими Штатами, щоб домогтися цього припинення вогню", - заявив глава держави.

Також Макрон подякував президенту України Володимиру Зеленському за те, що він виступив з мирною ініціативою з главою Білого дому Дональдом Трампом, а також за те, що "запропонував одномісячне припинення вогню".

"Заради тривалого миру ми повинні допомогти Україні вистояти, щоб завтра мати сильну армію, яка захищає свою країну, і ми повинні бути готові гарантувати цей мир", - сказав президент Франції, закликавши до "колективної сили".

Джерело: https://www.bfmtv.com/international/europe/ukraine/guerre-en-ukraine-macron-veut-une-pression-claire-sur-la-russie-qui-ne-donne-pas-l-impression-de-vouloir-la-paix-sincerement_AN-202503150258.html

Теги: #макрон #франція #рф #відповідь

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