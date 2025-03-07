7 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1108 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1108 RUSSIAN AGRESSION

7 березня відзначають День енергії рослин, День народження телефонного апарату, День бути почутим, Всесвітній день відключення (День виключених гаджетів), День подяки співробітникам,

Православна церква вшановує пам'ять святих священномучеників Василія, Єфрема, Капітона та інших.

День енергії рослин

Щорічно 7 березня світ відзначає актуальне та важливе свято – День енергії рослин. Подію започаткувала компанія з продажу рослинної продукції Alpro.

День народження телефонного апарату

Сьогодні день народження відзначає телефонний апарат, бо саме цього дня у 1876 році американський винахідник Александер Грем Белл запатентував цей пристрій.

День бути почутим

День бути почутим, свято, яке заснував Шеннон Чері у 2004 році. Предтечею свята став Тиждень малого бізнесу, котрий з’явився ще у 1960-х роках.

Всесвітній день відключення (День виключених гаджетів)

Всесвітній день відключення або День виключених гаджетів - щорічно у першу п’ятницю березня увесь світ відзначає це неофіційне свято. Подія виникла у США, але згодом прижилась у багатьох країнах.

Цього дня народилися:

240 років від дня народження Алессандро Франческо Томазо Мандзоні (1785−1873), італійського письменника;

175 років від дня народження Томаша Ґарріґа Масарика (1850–1937), чеського філософа-гуманіста, соціолога, державного та політичного діяча, першого президента Чехо-Словаччини (1918–1935);

190 років від дня народження Василя Федоровича Симиренка (1835−1915), українського підприємця-цукровара, вченого, мецената; за іншими даними народився 1831 р.;

170 років від дня народження Миколи Івановича Максимовича (1855−1928), українського вченого-гідролога, інженера шляхів сполучення, архітектора;

150 років від дня народження Моріса Жозефа Равеля (1875−1937), французького композитора;

150 років від дня народження Едгара Говарда Стертеванта (1875−1952), американського мовознавця;

150 років від дня народження Ґіядора (Ядора) Миколайовича Стрипського (1875−1946), українського та угорського історика літератури, бібліографа, етнографа, поета, перекладача, громадсько-політичного діяча.

Ще цього дня:

1900 - З борта лайнера SS Kaiser Wilhelm der Grosse надійшло перше в історії бездротове повідомлення на берег;

1933 - В американському місті Атлантик-Сіті Чарльз Дарроу придумав популярну й нині гру "Монополія";

1957 - Перший політ середньомагістрального пасажирського літака Ан-10;

1987 - Перемігши за очками у 12-раундовому двобої Джеймса Сміта, "залізний" Майк Тайсон став чемпіоном за версією WBA;

1992 - Зіграні перші матчі першого футбольного чемпіонату України;

1992 - Після повалення президента Звіада Гамсахурдіа у Тбілісі оголошено про створення нового органу влади, Державної ради, головою якої став колишній глава Компартії Грузії Едуард Шеварнадзе;

1994 - Верховний суд США ухвалив рішення, за яким пародії на оригінальні роботи не є порушеннями авторських прав і не потребують отримання ліцензій чи дозволів від власників таких прав;

2010 - Відбулася 82-га церемонія вручення премії "Оскар" за заслуги в галузі кінематографа за 2009 рік у театрі Кодак у Лос-Анджелесі.

Церковне свято:

7 березня – день священномучеників Херсонеських: Василія, Єфрема та інших.

Святі священномученики Василій, Єфрем, Євгеній, Елпідій, Агафодор, Етер і Капітон проповідували Євангеліє Христове в землі Північного Причорномор’я від Дунаю до Дніпра, включно з Кримом, і закарбували своє апостольство мученицькою смертю в IV столітті в місті Херсонесі Таврійському.

На початку IV століття в Херсонесі була заснована єпископська кафедра. Це була переломна епоха, коли Херсонес, що служив базою для римських воїнів, поступово переходив в залежність від Візантії. У царювання Діоклетіана (284-305), в 300 році (тобто ще до початку гоніння, яке імператор почав з 303 року) Єрусалимський Патріарх Ермон (303-313) для Євангельської проповіді розіслав в різні країни багатьох єпископів. Двоє з них, Єфрем та Василь, після прибуття в Херсонес, наставляли там Слово Боже.

Потім святитель Єфрем пішов до народів, які жили по Дунаю, де в благовісті Христовому зазнав багато скорбот. Під час гоніння він був обезголовлений. Проповідь в Херсонесі продовжив святий Василій – сподвижник святого Єфрема. Багатьох ідолопоклонників він наставив на шлях істини. Інші заблудлі жителі міста чинили шалений опір. Сповідник був схоплений, його нещадно побили і вигнали з міста. Вийшовши в гори і оселившись в печері, він невпинно молив Бога за цих людей, щоб Господь осяяв їх світлом істинного богопізнання.

Господь послав невірним диво. У знатного жителя Херсонеса помер єдиний син. Покійний з’явився батькам уві сні і повідав, що святий Василій своїми молитвами до Істинного Бога може воскресити його з мертвих. Коли батьки розшукали святителя і просили його зробити диво, святий Василій відповідав, що сам він – грішна людина і не має сил воскрешати мертвих, але Господь Всемогутній і може виконати їхнє прохання, якщо вони увірують в Нього. Довго молився святий, закликаючи Ім’я Святої Трійці. Потім, освятивши воду, вилив її на померлого, і той ожив. Тоді святитель з пошаною був повернутий до міста. Багато язичників тоді увірували та охрестились.

Іменини: Василь, Євген, Нестор, Микола, Павло, Антоніна, Ганна, Катерина, Марія, Надія, Оксана.