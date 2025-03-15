Зеленський закликає партнерів до подальшої роботи над контингентами та наполягає на їх розташуванні в Україні

Президент України Володимир Зеленский закликав партнерів продовжувати роботу над контингентами, які стануть основою майбутніх Збройних сил Європи.

«Ми повинні визначити чітку позицію щодо гарантій безпеки. Безпека є ключем до надійного та тривалого миру. Треба продовжувати роботу над контингентами, які стануть основою майбутніх Збройних сил Європи», - написав він у соцмережі Х тези з виступу на відеоконференції, організованій прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Президент наголосив на необхідній підтримці американської сторони європейських контингентів. «Мир буде надійнішим за наявності на місцях європейських контингентів, що матимуть підтримку американської сторони. Необхідно визначити чіткі зобов’язання щодо того, як це працюватиме».

«Це дуже поганий сигнал – зважаючи на думку Росії щодо контингенту. Контингент має бути дислокований на українській землі. Це гарантія безпеки для України і гарантія безпеки для Європи. Якщо Путін захоче ввести якийсь іноземний контингент», - написав він.

При цьому Зеленський зазначив: «Якщо Путін хоче ввести якийсь іноземний контингент на територію Росії, це його справа. Але це не його справа – вирішувати щось про безпеку України та Європи».