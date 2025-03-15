Путін бреше про ситуацію на Курщині, українські війська також стабілізували ситуацію в Донецькій області – Зеленський

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Володимир Путін бреше щодо ситуації в Курській області (РФ), заявив президент України Володимир Зеленський, підкресливши, що українські воїни стабілізували ситуацію на Донеччині.

«Путін бреше всім про ситуацію на місцях, особливо про те, що відбувається в Курській області, де наші українські сили продовжують свої операції. Наші війська також стабілізували ситуацію на фронті в Донецькій області – я маю на увазі Покровськ. Це велика робота наших героїв і великий успіх, як на мене», - сказав Зеленський на організованій прем'єр-міністром Кіром Стармером відеоконференції партнерів.

Зеленський додав: «Путін також бреше про те, що припинення вогню – це нібито занадто складно. Насправді все можна контролювати, і ми обговорювали це з американцями. Правда в тому, що Путін уже затягнув війну майже на тиждень після переговорів у Джидді в Саудівській Аравії».