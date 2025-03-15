Зеленський: Партнери погоджуються, що Україну й Європу можна посилити за 3 роки

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Сьогоднішніми темпами Україну й Європу можна посилити за 5 років, проте це довго та небезпечно, партнери погоджуються, що це можна зробити за 3 роки, але треба "рухатися дуже сильно", повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Усі розуміють, що можна з сьогоднішніми темпами посилити Україну і Європу за п'ять років. Ми вважаємо, що це дуже довго. І вважаємо, що небезпечно, ми показали, що в час війни може бути швидше, партнери погоджуються з нами, що можна це зробити за три роки, але це треба всім рухатись дуже сильно", - сказав Зеленський журналістам під час брифінгу в суботу.

За словами президента, необхідно суттєво збільшити виробництво в усіх союзницьких країнах, щоб зробити реальними гарантії безпеки для всієї Європи.