Інтерфакс-Україна

Події

21:14 15.03.2025

Співробітників "Голосу Америки" відправили в адміністративну відпустку

1 хв читати
Співробітників "Голосу Америки" відправили в адміністративну відпустку

Співробітників видання "Голос Америки" почали відправляти в адміністративні відпустки, передає ABC News.

Зокрема, зазначається, що співробітники "Голосу Америки", які працюють повний робочий день, вранці суботи отримали електронний лист від відділу кадрів про те, що їх відправили в оплачувану адміністративну відпустку, згідно з копією доповідної записки, отриманою ABC News.

До цього переліку входять члени команди "Голосу Америки", які висвітлюють події в Білому домі та входять до радіопулу.

Також в електронному листі йдеться, що співробітникам VOA, які перебувають в адміністративній відпустці, не дозволяється доступ до урядових будівель або систем, і що з ними необхідно бути на зв'язку через особисту електронну пошту та мобільний телефон.

 

Теги: #голос #відпустка #америки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:26 13.03.2025
Рада гарантує грошову компенсацію військовослужбовцям за невикористану відпустку

Рада гарантує грошову компенсацію військовослужбовцям за невикористану відпустку

12:13 04.03.2025
Для повернення співпраці зі США необхідно переформатувати переговорні групи – нардеп Клименко

Для повернення співпраці зі США необхідно переформатувати переговорні групи – нардеп Клименко

18:09 13.02.2025
Санкції проти Порошенка сприймаються як політична розправа над опонентом – "Голос"

Санкції проти Порошенка сприймаються як політична розправа над опонентом – "Голос"

06:31 08.02.2025
Суддя заблокував рішення Трампа про відправку 2200 працівників USAID у відпустку

Суддя заблокував рішення Трампа про відправку 2200 працівників USAID у відпустку

12:02 05.02.2025
Майже всіх співробітників USAID по всьому світу відправляють у відпустку

Майже всіх співробітників USAID по всьому світу відправляють у відпустку

22:57 22.01.2025
Фракція "Голос" видала заяву із засудженням переслідування та дискредитації військових з боку правоохоронних органів

Фракція "Голос" видала заяву із засудженням переслідування та дискредитації військових з боку правоохоронних органів

20:25 20.11.2024
Депутатом парламенту від "Голосу" може стати постпред президента в АР Крим Ташева

Депутатом парламенту від "Голосу" може стати постпред президента в АР Крим Ташева

17:05 13.09.2024
Шостий апеляційний адмінсуд підтвердив законність припинення фінансування партії "Голос"

Шостий апеляційний адмінсуд підтвердив законність припинення фінансування партії "Голос"

11:08 29.04.2024
Майже половина українців не мають наміру брати відпустку у 2024 році - опитування Rakuten Viber

Майже половина українців не мають наміру брати відпустку у 2024 році - опитування Rakuten Viber

20:47 22.11.2023
Рада вдосконалила порядок надання відпусток

Рада вдосконалила порядок надання відпусток

ВАЖЛИВЕ

Генштаб ЗСУ: На курському напрямку від початку доби відбулось 11 боїв, три з яких тривають

Зеленський: Партнери погоджуються, що Україну й Європу можна посилити за 3 роки

Путін бреше про ситуацію на Курщині, українські війська також стабілізували ситуацію в Донецькій області – Зеленський

Зеленський про візит Віткоффа до Москви: Не може бути на 100% відомо, про що там говорили

Зеленський закликає партнерів до подальшої роботи над контингентами та наполягає на їх розташуванні в Україні

ОСТАННЄ

Трамп призначив Келлога спецпосланцем в Україні

До трьох збільшилась кількість постраждалих у Нікополі від удару РФ - поліція

Бійці ССО знищили ворожий радіолокаційний комплекс "Утьос"

Австралія готова брати участь у миротворчій місії в Україні - прем'єр

Стубб: Путін не хоче миру або перемир’я, тому просто тягне час

Нацгвардійці відбили штурм росіян на Часів Яр, знищено або уражено щонайменше 10 одиниць техніки

Від російських обстрілів постраждали двоє дітей у Нікополі

Канцлер ФРН: Росія має припинити атаки і нарешті зробити мир можливим

Сибіга: Україна, як ніхто інший, зацікавлена у припиненні розпочатої Росією війни

Стубб: Коаліція охочих об'єднана і сповнена рішучості досягти тривалого і справедливого миру для України

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА