Співробітників "Голосу Америки" відправили в адміністративну відпустку

Співробітників видання "Голос Америки" почали відправляти в адміністративні відпустки, передає ABC News.

Зокрема, зазначається, що співробітники "Голосу Америки", які працюють повний робочий день, вранці суботи отримали електронний лист від відділу кадрів про те, що їх відправили в оплачувану адміністративну відпустку, згідно з копією доповідної записки, отриманою ABC News.

До цього переліку входять члени команди "Голосу Америки", які висвітлюють події в Білому домі та входять до радіопулу.

Також в електронному листі йдеться, що співробітникам VOA, які перебувають в адміністративній відпустці, не дозволяється доступ до урядових будівель або систем, і що з ними необхідно бути на зв'язку через особисту електронну пошту та мобільний телефон.