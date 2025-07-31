Верховна Рада ухвалила закон про обов’язкові 15 днів щорічної відпустки для військовослужбовців

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який встановлює обов’язкове надання військовослужбовцям 15 днів щорічної основної відпустки, це право може бути не використано лише за особистим бажанням військового.

Як зазначається в повідомленні, оприлюдненому у телеграмі генерального штабу ЗСУ, законом внесено зміни до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Згідно з новими положеннями, військовослужбовці отримують право на: 30 днів основної щорічної відпустки, з яких 15 днів є обов’язковими; 10 днів відпустки за сімейними обставинами; 14 днів додаткової відпустки для учасників бойових дій (за дозволом командира).

Також опрацьовується механізм щорічної компенсації невикористаних днів відпустки, а не лише після звільнення зі служби.

Законопроєкт був розроблений за дорученням Президента України. До його підготовки долучилися представники Генерального штабу ЗСУ, Міністерства оборони, Офісу Президента України, зокрема Павло Паліса та Ольга Решетилова.

"Я дякую Офісу Президента України за підтримку, Генеральному штабу ЗСУ — за конструктивну дискусію і компромісне рішення, Міністерству оборони України — за співпрацю і оперативні напрацювання", — зазначила Уповноважена Президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/27278