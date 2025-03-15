Бійці ССО знищили ворожий радіолокаційний комплекс "Утьос"

Бійці Сил спеціальних операцій (ССО) знищили ворожий радіолокаційний комплекс "Утьос".

"Тактична група ударних БпАК "Медоїд" підрозділу Баліста Сил спеціальних операцій знищила ворожий радіолокаційний комплекс "Утьос-Тм", що відстежував українські літаки, ракети та безпілотникі в радіусі 360 кілометрів в онлайн режимі", - сказано в повідомленні в телеграм-каналі в суботу.

Зазначається, що цей комплекс надавав дані російській ППО про об’єкти на висотах до 20 кілометрів. Його знищення суттєво послабило російським військам контроль над небом, а також знизило ефективність систем протиповітряної оборони.

"Точність, злагодженість та сучасні технології - це запорука ефективного знищення окупантів", - підкреслили в ССО, додавши, що ілюстрації до відео створені за допомогою штучного інтелекту.