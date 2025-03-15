До 8 зросла кількість постраждалих внаслідок ворожого авіаудару по центру Херсону - Мрочко

Фото: https://t.me/UA_National_Police/36227

До медиків звернулася ще одна жителька Херсону, яка постраждала від учорашнього авіаудару по центру міста, повідомив начальник Херсонської ОВА.

"Ще одна постраждала внаслідок ворожого авіаудару по середмістю звернулась до лікарів. У 38-річної херсонки вибухова травма, забій стопи та перелом пальця правої ноги", - сказано в повідомленні.

За його словами, після того, як медики надали жінці необхідну допомогу, далі вона лікуватиметься амбулаторно.

Як повідомлялося, російські війська здійснили масований авіаудар по центру Херсону в п'ятницю, внаслідок чого загинула одна людина та попередньо шестеро поранених.