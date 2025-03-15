Інтерфакс-Україна

Події

16:12 15.03.2025

Зеленський про візит Віткоффа до Москви: Не може бути на 100% відомо, про що там говорили

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Зеленський про візит Віткоффа до Москви: Не може бути на 100% відомо, про що там говорили
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що йому не відомо про те, що обговорювалося у Москві під час перемовин зі спецпредставником США з питань Близького Сходу Стівом Віткоффом.

"Те, що відбувалось в Москві, я розумію... нам не може бути відомо 100%, про що ці люди говорили. Але ми розуміємо, що буде багато різних (…), щоб ставити Україну в більш складну ситуацію. І тут дуже важлива позиція Америки", - сказав Зеленський журналістам під час брифінгу у суботу.

За словами президента, припинення вогню має бути повним "без будь-яких але". "Позиція у всіх повинна бути чітка, прозора, правдива, не втрачаючи гідності сторін", - зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, 13 березня спецпредставник США з питань Близького Сходу Віткофф провів переговори у Москві.

Теги: #віткофф #зеленський

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