Зеленський про візит Віткоффа до Москви: Не може бути на 100% відомо, про що там говорили

Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що йому не відомо про те, що обговорювалося у Москві під час перемовин зі спецпредставником США з питань Близького Сходу Стівом Віткоффом.

"Те, що відбувалось в Москві, я розумію... нам не може бути відомо 100%, про що ці люди говорили. Але ми розуміємо, що буде багато різних (…), щоб ставити Україну в більш складну ситуацію. І тут дуже важлива позиція Америки", - сказав Зеленський журналістам під час брифінгу у суботу.

За словами президента, припинення вогню має бути повним "без будь-яких але". "Позиція у всіх повинна бути чітка, прозора, правдива, не втрачаючи гідності сторін", - зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, 13 березня спецпредставник США з питань Близького Сходу Віткофф провів переговори у Москві.