Трамп призначив Келлога спецпосланцем в Україні

Президент США Дональд Трамп призначив генерала Кіта Келлога спецпосланцем в Україні, який відтепер безпосередньо спілкуватиметься з українським керівництвом.

"Я радий повідомити вам, що генерала Кіта Келлога призначено спеціальним представником в Україні. Генерал Келлог, високоповажний військовий експерт, спілкуватиметься безпосередньо з президентом Зеленським та українським керівництвом. Вітаємо генерала Келлога!", - написав він в соцмережі Truth Social.

Трамп зазначив, що Келлог добре знає українське керівництво, і між сторонами склалися дуже хороші робочі відносини.

Як повідомлялося, спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог був на вимогу РФ усунений від переговорів щодо припинення війни, повідомляє NBC News з посиланням на власні джерела.