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03:00 16.01.2024

Росія може загрожувати кордонам НАТО через три роки - прем'єр-міністр Естонії

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Росія може загрожувати кордонам НАТО через три роки - прем'єр-міністр Естонії

 Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас попереджає, що у Європи є від трьох до п'яти років, щоб підготуватися до потенційної військової загрози з боку Росії на східному фланзі НАТО. Про це вона згадала в інтерв'ю The Times.

Глава естонського уряду наголосила на важливості збереження єдності та твердої позиції щодо України, стверджуючи, що будь-яка пауза дасть змогу Росії зібрати ресурси та сили. "Слабкість провокує агресорів, тому слабкість провокує Росію", - заявила вона.

Каллас також послалася на оцінку естонської розвідки, згідно з якою в разі гіпотетичного припинення вогню в Україні, Росії знадобиться від трьох до п'яти років, щоб відновити свою військову загрозу на кордонах східних членів НАТО.

Така перспектива підкреслює важливість західної військової допомоги Україні, вважає Каллас і виступає за посилення підтримки, щоб дозволити Україні завдати вирішального удару і зменшити спроможність Росії загрожувати своїм сусідам.

У довгостроковій перспективі, вважає Каллас, члени НАТО мають ухвалити стратегію "стримування" Росії, що відображає тактику холодної війни. Ця стратегія передбачає збільшення витрат на оборону кожної країни-члена НАТО щонайменше до 2,5% їхнього ВВП.

Також прем'єр-міністр Естонії наголошує на необхідності притягнення Росії до відповідальності за свої дії - це фактор, який вона вважає вирішальним для розриву історичного циклу агресії.

Теги: #війна #естонія #нато_рф

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