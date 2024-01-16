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00:46 16.01.2024

Іран завдав ударів балістичними ракетами по іракському місту Ербіль поблизу консульства США

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Іран завдав ударів балістичними ракетами по іракському місту Ербіль поблизу консульства США

Вартові ісламської революції заявили, що вони атакували об'єкти біля північного іракського міста Ербіль за допомогою балістичних ракет, повідомив Reuters з посиланням на іранські державні ЗМІ.

"Вибухи було чути в районі приблизно за 40 кілометрів на північний схід від Ербіля в напівавтономному Курдистані, повідомили три джерела в службах безпеки, в районі поблизу консульства США, а також житлових будинків цивільних осіб", - йдеться в повідомленні.

За даними Reuters, двох загиблих і п'ятьох поранених цивільних осіб доправили в місцеву лікарню після вибухів.

За словами джерел у службах безпеки, повітряний рух в аеропорту Ербіля було зупинено.

"У минулому Іран іноді завдавав ударів по північному Іракському Курдистану, заявляючи, що цей район використовується як плацдарм для іранських сепаратистських угруповань, а також агентів його заклятого ворога Ізраїлю", - зазначає агентство.

Теги: #іран #ірак #удари

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