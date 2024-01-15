Залужний поінформував про ситуацію на фронті голову Об'єднаного комітету начальників штабів США

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном.

"Поінформував генерала Брауна про ситуацію на полі бою в цілому та докладно на окремих ділянках фронту. Поділився результатами аналізу бойових дій у 2023 році та прогнозами на 2024-й. Разом з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США обмінялися думками стосовно питань, що становлять взаємний стратегічний інтерес", - написав Залужний у своєму телеграм-каналі.

Він також подякував генералу Брауну і всьому американському народу за всебічну підтримку України в боротьбі з російським агресором.