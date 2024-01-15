Події

21:46 15.01.2024

Залужний поінформував про ситуацію на фронті голову Об'єднаного комітету начальників штабів США

1 хв читати
Залужний поінформував про ситуацію на фронті голову Об'єднаного комітету начальників штабів США

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном.

"Поінформував генерала Брауна про ситуацію на полі бою в цілому та докладно на окремих ділянках фронту. Поділився результатами аналізу бойових дій у 2023 році та прогнозами на 2024-й. Разом з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США обмінялися думками стосовно питань, що становлять взаємний стратегічний інтерес", - написав Залужний у своєму телеграм-каналі.

Він також подякував генералу Брауну і всьому американському народу за всебічну підтримку України в боротьбі з російським агресором.

 

 

 

Теги: #сша #браун #залужний

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:08 15.01.2024
Маркарова про пакет допомоги від США: Дискусії тривають, але є великий прогрес

Маркарова про пакет допомоги від США: Дискусії тривають, але є великий прогрес

21:31 15.01.2024
Федоров обговорив із Пріцкер у Давосі цифрові реформи

Федоров обговорив із Пріцкер у Давосі цифрові реформи

20:37 15.01.2024
Шефа Пентагону виписали з лікарні, поки він працюватиме з дому

Шефа Пентагону виписали з лікарні, поки він працюватиме з дому

20:08 15.01.2024
Військові США підтвердили інформацію про ракетний удар хуситів по американському судну

Військові США підтвердили інформацію про ракетний удар хуситів по американському судну

18:01 15.01.2024
Залужний обговорив із начальником Штабу оборони ЗС Італії питання двосторонньої співпраці, запросив його відвідати Україну

Залужний обговорив із начальником Штабу оборони ЗС Італії питання двосторонньої співпраці, запросив його відвідати Україну

13:54 15.01.2024
Воїни ПС ЗСУ знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління Іл-22 - Залужний

Воїни ПС ЗСУ знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління Іл-22 - Залужний

00:22 15.01.2024
Трамп лідирує серед республіканців напередодні праймеріз у США

Трамп лідирує серед республіканців напередодні праймеріз у США

10:58 14.01.2024
Американський місячний апарат Peregrine згорить у щільних шарах атмосфери Землі - компанія-розробник

Американський місячний апарат Peregrine згорить у щільних шарах атмосфери Землі - компанія-розробник

10:15 14.01.2024
Залужний кілька днів працював у зонах відповідальності угруповань військ "Таврія" і "Одеса"

Залужний кілька днів працював у зонах відповідальності угруповань військ "Таврія" і "Одеса"

07:25 14.01.2024
Лідери Конгресу США погодили законопроєкт про тимчасове фінансування

Лідери Конгресу США погодили законопроєкт про тимчасове фінансування

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти обстріляли Нью-Йорк на Донеччині, троє людей поранені, ще п’ятеро - перебувають під завалами

Зеленський обговорив із президенткою Швейцарії долю заморожених російських активів

Саміт щодо Формули миру може відбутися у Швейцарії

Сирський: Наші цілі залишаються незмінними - утримати наші позиції, виснажити ворога

Ігнат: Російському літаку Іл-22 реанімація не допоможе, А-50 був і є пріоритетною ціллю для Повітряних сил ЗСУ

ОСТАННЄ

Уже двоє загиблих унаслідок теракту в Керецьківській сільраді на Закарпатті

Оновлений законопроєкт про мобілізацію внесуть на розгляд парламенту найближчими тижнями - Міноборони

Мешканку Львівської області судитимуть за шахрайство під виглядом продажу товарів для військових

У Давосі українська делегація провела переговори з представниками держав Азії, Африки, Латинської Америки та Океанії

Активну фазу наступу ЦАХАЛ на півночі Гази закінчено, скоро завершиться в Хан-Юнісі - глава Міноборони Ізраїлю

Окупанти обстріляли Нью-Йорк на Донеччині, троє людей поранені, ще п’ятеро - перебувають під завалами

Українська авіація завдала ударів по 22 районах зосередження противника

За добу на лінії фронту відбулося 86 бойових зіткнень

Росіяни за добу завдали одного ракетного і 31 авіаційного удару по території України

Зеленський обговорив із президенткою Швейцарії долю заморожених російських активів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА