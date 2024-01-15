Окупанти обстріляли Нью-Йорк на Донеччині, троє людей поранені, ще п’ятеро - перебувають під завалами

Російські окупанти завдали авіаційного та ракетного ударів по смт Нью-Йорк Донецької області, за попередньою інформацією 3 людини поранені, ще 5 - перебувають під завалами житлового будинку, повідомляє голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Три людини поранені, ще 5 перебувають під завалами - такі попередні наслідки удару по Нью-Йорку. Росіяни скинули на селище дві керовані авіабомби і влучили ракетою в 3-поверхівку - у будинку обвалився під'їзд, під руїнами перебувають люди. На місці працюють представники влади, рятувальники і поліція - вирішують питання розбору завалів", - написав Філашкін у телеграм-каналі в понеділок увечері.