Завершено розслідування щодо депутатів Київської міськради, які ухилялися від військової служби
Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо депутатів Київської міської ради, які протягом майже року ухилялися від військової служби, повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.
"За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону завершено досудове розслідування стосовно депутатів Київської міської ради. Їм інкриміновано ухилення від несення обов’язків військової служби (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Розслідування встановило, що протягом майже року від військової служби ухилялися четверо військовослужбовців однієї з військових частин територіальної оборони (ТРО), троє з них - столичні депутати, один - помічник депутата Київради.
У прокуратурі зазначають, що фігуранти всупереч установленому порядку домоглися оформлення відрядження до Київської міської військової адміністрації за сприяння керівника одного зі структурних підрозділів КМВА та командира однієї з військових частин ТРО. При цьому підозрювані продовжували отримувати грошове забезпечення з частини, де рахувалося проходження військової служби.
Досудове розслідування здійснювали Головне бюро розслідувань за оперативного супроводу Служби безпеки України.