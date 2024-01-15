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18:01 15.01.2024

Залужний обговорив із начальником Штабу оборони ЗС Італії питання двосторонньої співпраці, запросив його відвідати Україну

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Залужний обговорив із начальником Штабу оборони ЗС Італії питання двосторонньої співпраці, запросив його відвідати Україну

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Збройних сил Італії адміралом Джузеппе Каво Драгоне.

"Обговорили низку питань двостороннього військового співробітництва та обміну досвідом. Запросив адмірала Драгоне відвідати Україну та спільно попрацювати на пунктах управління і в бригадах Збройних сил України. Окремо зупинилися на питаннях регламентного обслуговування техніки, яку Італія надала Україні у рамках оборонних пакетів допомоги", - написав Залужний у телеграмі-каналі.

Він також подякував Італії за всебічну підтримку в боротьбі з російською агресією.

 

Теги: #італія #залужний

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