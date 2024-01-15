Події

13:58 15.01.2024

Зеленський розпочав робочий візит до Швейцарії

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Президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Швейцарії, де зустрінеться з лідерами країни та візьме участь у Давоському форумі.

"У Берні проведу переговори з головами обох палат парламенту, керівниками партій і фракцій, пані президенткою Віолою Амхерд. Подякую за принципову підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Вірю, що участь Швейцарії у Формулі миру та її відповідний досвід допоможуть наблизити справедливий мир на основі нашого бачення", - написав він у понеділок у телеграм-каналі.

"Також говоритиму про повернення викрадених дітей, санкції та пошук механізмів для використання заморожених російських активів, співпрацю з гуманітарного розмінування, фінансову підтримку та відновлення України", - зазначив він.

У Давосі, написав Зеленський, "проведу важливі двосторонні зустрічі з представниками ЄС і НАТО, щоб підтримати динаміку нашої євроатлантичної інтеграції, а також із лідерами держав і великих бізнесів, щоб посилити оборонну та економічну стійкість України".

Теги: #швейцарія #зеленський

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