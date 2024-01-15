ООН представила плани гуманітарного реагування та надання допомоги біженцям у 2024 році на суму $4,2 млрд

ООН ініціює виділення $4,2 млрд для підтримки постраждалих від війни українців у країні та за її межами, а також приймаючих спільнот у європейському регіоні впродовж 2024 року, повідомляється у спільному пресрелізі Управління ООН із координації гуманітарних справ (УКГС) і Агентства ООН у справах біженців (УВКБ).

"Організація Об'єднаних Націй і партнери сьогодні звернулися до донорів із проханням виділити загальну суму в $4,2 млрд для підтримки постраждалих від війни людей в Україні, а також українських біженців і приймаючих спільнот у європейському регіоні протягом 2024 року", - ідеться в пресрелізі, отриманому агентством "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

Як наголошується в повідомленні, наразі 14,6 млн осіб в Україні потребують гуманітарної допомоги внаслідок повномасштабної війни, це 40% населення країни. Близько 6,3 млн осіб залишили країну та перебувають у статусі біженців, переважно в Європі.

Управління ООН із координації гуманітарних справ (УГКС ООН) координує гуманітарне реагування в Україні. План гуманітарних потреб і реагування (Humanitarian Needsand Response Plan) запитує фінансування на суму $3,1 млрд у 2024 році для охоплення гуманітарною допомогою 8,5 млн осіб.

Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) координує Регіональний план реагування на потреби біженців (Refugee Response Plan), що потребує для реалізації $1,1 млрд, щоб підтримати 2,3 млн біженців і приймаючі спільноти.

"Загалом ці два високопріоритетні плани ООН спрямовані на підтримку близько 10,8 млн осіб в Україні та європейському регіоні", - зазначено в повідомленні.

"Сотні тисяч дітей, які живуть уздовж лінії фронту, налякані, травмовані та позбавлені можливості задовольнити свої базові потреби. Лише цей факт має змусити нас робити все можливе, щоб надати Україні більше гуманітарної допомоги", - сказав заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань і координатор гуманітарної допомоги ООН Мартін Гріффітс.

Українські біженці в сусідніх країнах також потребують посиленої та безперервної підтримки. Незважаючи на зусилля із залучення їх у життя суспільства, тільки половина дітей біженців шкільного віку навчаються в школах у приймаючих країнах, а чверть біженців мають проблеми з доступом до медичної допомоги. Лише від 40% до 60% біженців працевлаштовані, часто на роботах, що потребують нижчої кваліфікації, і багато хто залишається вразливим, не маючи достатньо засобів для існування.

Як наголошується в повідомленні, незважаючи на надзвичайні труднощі з гуманітарним доступом, особливо до територій, окупованих Російською Федерацією, у 2023 році гуманітарні співробітники надали допомогу майже 11 млн людей в Україні за підтримки міжнародних донорів.

Сусідні країни вже майже два роки приймають українських біженців, проте їм терміново потрібна додаткова міжнародна підтримка. У 2023 році партнери, залучені до Регіонального плану реагування на потреби біженців, охопили своєю допомогою понад 2,5 млн біженців з України.