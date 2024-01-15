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07:36 15.01.2024

Росіяни, ймовірно, готують черговий наступ найближчими тижнями, але масштабного прориву не передбачається

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Росіяни, ймовірно, готують черговий наступ найближчими тижнями, але масштабного прориву не передбачається

Російські окупаційні війська, ймовірно, готують найближчими тижнями наступальні операції на сході та півдні України, коли замерзне земля, проте водночас агресор не зможе реалізувати суттєві прориви через брак сил і особового складу, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Згідно з даними звіту, останнім часом у російських ЗМІ з'явилася інформація про нібито підготовку агресором наступу найближчими тижнями після того, як на сході та півдні України замерзне земля. Орієнтовно називається період між 12 січня і 2 лютого.

Водночас літературний критик і альтернативний історик Сергій Переслєгін стурбований тим, що у Росії немає достатньої кількості живої сили для проведення широкомасштабних наступальних дій, а наявне угруповання загарбників дає змогу лише проводити локальні тактичні маневри.

Ексглава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив, що лінія фронту на заході Запорізької області "гуде, як бджолиний вулик" через велику кількість українських безпілотників, які масово і влучно б'ють по цілях і ускладнюють ротацію особового складу росіян.

Згідно з оцінкою західних аналітиків, мінусові температури в Україні, ймовірно, стримують операції на фронті, але створять сприятливішу місцевість для механізованої маневреної війни, оскільки земля замерзне найближчими тижнями.

"ISW продовжує оцінювати, що, незважаючи на зимові погодні умови і стан місцевості, російські війська, імовірно, намагатимуться підтримувати або інтенсифікувати локальні наступальні операції на сході України, намагаючись перехопити й утримати ініціативу. За даними ISW, російські війська не зможуть здійснити оперативно значущі прориви", - йдеться у звіті.

 

 

 

Теги: #рф #наступление #isw

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