Події

06:50 15.01.2024

Росіяни обстріляли чотири громади Сумської області

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Росіяни обстріляли чотири громади Сумської області

Російські окупаційні війська за добу обстріляли чотири громади Сумської області, повідомляє ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 36 вибухів. Обстрілу зазнали Юнаківська, Білопільська, Великописарівська, Есманьська громади", - сказано в повідомленні.

У ️Білопільській громаді здійснено обстріли з танка (4 вибухи), РСЗВ (8 вибухів), СПГ (5 вибухів), мінометів (8 вибухів), артилерії (4 вибухи). У ️Есманьській обстрілювали з РСЗВ (4 вибухи). У ️Великописарівській зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи). У Юнаківській здійснено скидання ВОГ із БПЛА (1 вибух).

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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