15 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 691 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 691 RUSSIAN AGRESSION

15 січня у світі відзначають День Мартіна Лютера Кінга, День народження вікіпедії.

Ще сьогодні День капелюха, День бублика, День соку-фреш.

В Індії - День армії, у Єгипті - День висадження дерев, у Хорватії - День міжнародного визнання.

Православна церква - день ушанування пам'яті преподобного Павла Фівейського.

День народження вікіпедії

Вікіпедію офіційно відкрили 15 січня 2001 року.

Ця дата стала днем її народження. Вікіпедія доповнила вільну інтернет-енциклопедію англійською мовою "Nupedia" (Нупедія). Її заснували засновник "Nupedia" Джиммі Вейлз та її головний редактор Ларрі Сенгер.

Ще цього дня:

1907 - Доктор Лі де Форест, визнаний у світі як "батько радіо і дід телебачення", запатентував трьохелектродну вакуумну трубку, пристрій, що дав змогу перетворити радіо на практично вживаний пристрій передавання голосу та музики;

1943 - У штаті Вірджинія (США) завершили будівництво Пентагону - найбільшої офісної будівлі у світі, в якій базується Міністерство оборони США;

1967 - У "Лос-Анджелес Меморіал Колізеум" уперше розіграно Супербоул (фінальна гра сезону в професійному американському футболі);

1970 - 28-річного полковника Муаммара Каддафі, який прийшов до влади в Лівії 1969 р. унаслідок військового перевороту і повалення влади короля Ідріса, проголошено прем'єр-міністром країни;

1986 - У радянських газетах опубліковано заяву Генерального секретаря ЦК КПРС Михайла Горбачова, в якій проголошено "програму поетапної ліквідації до 2000 року всіх видів ядерних озброєнь";

1992 - Бернерс-Лі Тім, "батько World Wide Web", випустив веббраузер - програму, яка дає можливість переглядати ресурси інтернету;

1992 - Європейська спільнота визнала незалежність Хорватії та Словенії, колишніх югославських республік, які перебували у федерації з 1918 року;

1992 - Президія Верховної Ради України затвердила музичну редакцію Державного гімну України, автором якої є Михайло Вербицький;

1992 - Ямайка та Австрія визнали незалежність України;

1992 - Україна встановила дипломатичні відносини з Грецією;

1994 - За нез'ясованих обставин зник безвісти український політик Михайло Бойчишин;

2001 - Джиммі Вейлз і Ларрі Сенгер запустили Вікіпедію як один англомовний розділ на сайті www.wikipedia.com;

2006 - Уперше Президентом Чилі стала жінка - Мішель Бачелет;

2009 - Екіпаж американського аеробуса А-320 зміг урятувати від загибелі 146 пасажирів, посадивши літак із зупиненими двигунами на річку Гудзон посеред Нью-Йорка. Двигуни аеробуса відмовили внаслідок зіткнення зі зграєю гусей на висоті 850 м після зльоту з аеропорту "Ла Гуардія".

Церковне свято

15 січня день пам'яті преподобного Павла Фівейського. Його також називають Павлом Єгипетським або Павлом Відлюдником. Вважається, що Павло Фівейський був першим християнським ченцем. За переказами, він прожив у відлюдництві 91 рік; харчувався фініками і хлібом, які приносив йому ворон, а від холоду укривався пальмовим листям. Згідно з Житієм, Павло помер під час молитви; датою його смерті вважається 341 рік.

Іменини: Арнольд, Макарій, Павло, Герасим, Олена, Іван, Михайло, Прохор.