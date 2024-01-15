Події

02:42 15.01.2024

На Санду чекає поглиблення співпраці Молдови та Данії, а також відкриття молдавського посольства.

1 хв читати
На Санду чекає поглиблення співпраці Молдови та Данії, а також відкриття молдавського посольства.

Президент Молдови Майя Санду очікує на поглиблення співпраці з Данією, а також на відкриття молдавського посольства.

"Ми з нетерпінням очікуємо на подальше поглиблення наших зв'язків з відкриттям посольства Данії в Молдові пізніше цього місяця", - написала Санду в соцмережі Х у неділю.

Вона привітала також із коронацією короля Фредеріка Х та висловила подяку королеві Данії Маргреті II за службу країні.

Теги: #молдова #співпраця #вітання #данія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:36 14.01.2024
У Копенгагені відбулася церемонія зречення королеви Данії Маргрете II з престолу, данським королем стає її старший син Фредерік Х

У Копенгагені відбулася церемонія зречення королеви Данії Маргрете II з престолу, данським королем стає її старший син Фредерік Х

03:51 14.01.2024
Маргрете II залишає свій пост, Данія очікує на нового короля

Маргрете II залишає свій пост, Данія очікує на нового короля

00:17 14.01.2024
МВС України ефективно співпрацює з МВС Великої Британії

МВС України ефективно співпрацює з МВС Великої Британії

20:34 10.01.2024
Зеленський і прем'єр-міністр Литви обговорили оборонну співпрацю між державами

Зеленський і прем'єр-міністр Литви обговорили оборонну співпрацю між державами

14:55 06.01.2024
Данія відклала передання Україні F-16 - ЗМІ

Данія відклала передання Україні F-16 - ЗМІ

22:39 04.01.2024
Зеленський і прем'єр Італії обговорили подальшу оборонну співпрацю

Зеленський і прем'єр Італії обговорили подальшу оборонну співпрацю

07:00 03.01.2024
Королева Данії збереже титул після зречення від престолу

Королева Данії збереже титул після зречення від престолу

18:15 02.01.2024
Посол Данії: Російська атака лише зміцнить нашу рішучість підтримувати боротьбу України за свободу

Посол Данії: Російська атака лише зміцнить нашу рішучість підтримувати боротьбу України за свободу

21:24 31.12.2023
Королева Данії Маргрете II оголосила про зречення від престолу, 14 січня на трон зійде її син Фредерік

Королева Данії Маргрете II оголосила про зречення від престолу, 14 січня на трон зійде її син Фредерік

12:34 29.12.2023
Президент Молдови: Сьогоднішня агресія РФ відзначає гостру необхідність зміцнення можливостей української ППО

Президент Молдови: Сьогоднішня агресія РФ відзначає гостру необхідність зміцнення можливостей української ППО

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський у понеділок вирушить до Швейцарії

Генштаб ЗС України: Сили оборони на лиманському, авдіївському та мар'їнському напрямках відбили 51 атаку ворога

Ігнат: Місцеві громади можуть закуповувати засоби РЕБ для протидії російським повітряним атакам

Російські війська двома авіабомбами зруйнували зерносховище у Вовчанську

Росіяни відмовили в доступі до реакторної зали енергоблоку №6 ЗАЕС новій групі МАГАТЕ

ОСТАННЄ

Глава МЗС Польщі вірить, що США та ЄС схвалять пакети допомоги Україні найближчим часом

Трамп лідирує серед республіканців напередодні праймеріз у США

Насамперед потрібно розмінувати Чорне море та захистити портову інфраструктуру - Свириденко

Генштаб ЗС України: Авіація і ракетники Сил оборони минулої доби завдали ударів по семи районах із живою силою і технікою окупантів

Зеленський у понеділок вирушить до Швейцарії

Генштаб ЗС України: Сили оборони на лиманському, авдіївському та мар'їнському напрямках відбили 51 атаку ворога

Ігнат: Місцеві громади можуть закуповувати засоби РЕБ для протидії російським повітряним атакам

Україна має намір організувати інавгураційний саміт щодо Формули миру і другий - для її затвердження - Єрмак

Лубінець закликав міжнародну спільноту терміново консолідувати зусилля для повернення в Україну депортованих у РФ українців

Над Криворізьким районом було збито керовану авіаційну ракету Х-59 - Вілкул

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА