На Санду чекає поглиблення співпраці Молдови та Данії, а також відкриття молдавського посольства.

Президент Молдови Майя Санду очікує на поглиблення співпраці з Данією, а також на відкриття молдавського посольства.

"Ми з нетерпінням очікуємо на подальше поглиблення наших зв'язків з відкриттям посольства Данії в Молдові пізніше цього місяця", - написала Санду в соцмережі Х у неділю.

Вона привітала також із коронацією короля Фредеріка Х та висловила подяку королеві Данії Маргреті II за службу країні.