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20:17 14.01.2024

Україна має намір організувати інавгураційний саміт щодо Формули миру і другий - для її затвердження - Єрмак

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Україна має намір організувати інавгураційний саміт щодо Формули миру і другий - для її затвердження - Єрмак

Україна планує організувати саміт миру на рівні лідерів, для чого провести окремі міжнародні конференції з різних пунктів Формули миру.

"Ми почали процедуру і відкрили наступні дев'ять окремих міжнародних конференцій-самітів на різних рівнях. Радники, міністри закордонних справ, спікери, парламентарії, експерти розглядатимуть кожні дев'ять пунктів мирної формули", - сказав він у неділю на брифінгу в Давосі.

"Робочі групи вже виконали більшу частину цієї роботи, але на цьому заході, на цій конференції будуть остаточно узгоджені дев'ять частин майбутнього спільного плану", - сказав він.

За його словами, Україна планує провести інавгураційний саміт миру.

"І на другому саміті на рівні лідерів у нас є план, який ми можемо остаточно затвердити. І якщо одна терористична країна, країна-агресорка справді продемонструє волю покласти край цій війні, повернутися до поваги до міжнародного права і Статуту Організації Об'єднаних Націй, нам буде потрібен план, тому що розмови заради розмов - це нуль результатів", - сказав він.

 

 

Теги: #давос #саміт #єрмак

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