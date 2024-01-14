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15:09 14.01.2024

Румунські фермери знову блокують рух вантажівок через ПП "Сірет" в Україну - Держприкордонслужба

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Румунські фермери знову блокують рух вантажівок через ПП "Сірет" в Україну - Держприкордонслужба

На території Румунії фермери знову блокують рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет", повідомляють у телеграм-каналі Державної прикордонної служби України в неділю.

"Близько 14:00 від представників прикордонної поліції Румунії отримано інформацію щодо відновлення блокування румунськими фермерами та аграріями руху вантажних транспортних засобів у напрямку пункту пропуску "Сірет", що розташований навпроти українського пункту пропуску "Порубне", - ідеться в повідомленні.

Водночас оформлення всіх транспортних засобів і пішоходів на виїзд з України, за даними українського прикордонного відомства, проводиться в установленому порядку.

У Держприкордонслужбі нагадали, що в суботу подібне блокування руху фермерами на території Румунії тривало 6 годин.

Як повідомлялося, 13 січня румунські фермери заблокували рух вантажівок в Україну в пункті пропуску "Сірет", причина і тривалість блокування не повідомлялася. Значної черги з вантажівок у напрямку України не було зафіксовано, на виїзд у Е-черзі було зареєстровано 825 автомобілів. Водночас легкові автомобілі, пасажирські автобуси та пішоходів пропускали у звичайному режимі.

 

Теги: #блокада #румунiя #держприкордонслужба

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