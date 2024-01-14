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12:18 14.01.2024

Німеччина відправляє свій фрегат у Червоне море - ЗМІ

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Німеччина відправляє свій фрегат FGS Hessen у Червоне море для участі в операціях західної коаліції із захисту торгового судноплавства від атак єменських хуситів, повідомила газета Tagesspiegel.

Очікується, що корабель, оснащений системою протиповітряної оборони, вирушить у похід 1 лютого.

Наразі поблизу єменських берегів перебуває очолюване США угруповання у складі американського атомного авіаносця USS Dwight Eisenhower, крейсера USS Philippine Sea, есмінців USS Gravely, USS Mason, USS Carney і USS Laboon, а також атомного підводного човна USS Florida. Разом з американськими силами в регіоні виконує завдання фрегат британського Королівського флоту HMS Diamond. У середу з Гібралтару в район Червоного моря вирушив британський фрегат HMS Richmond.

Під час операції, здійсненої в ніч на п'ятницю, США застосували 150 різних високоточних боєприпасів для завдання ударів по цілях хуситів у 28 районах Ємену. Були задіяні винищувачі-бомбардувальники, що піднімалися з атомного авіаносця USS Dwight Eisenhower, а також крилаті ракети, запущені з надводних кораблів і підводного човна ВМС США.

Теги: #німеччина #червоне_море

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