У Миколаївській області через обстріл РФ за добу сталося загоряння житлового будинку

У Миколаївській області через обстріли РФ за минулу добу є пошкодження житлового будинку, внаслідок падіння уламків ракети виникла пожежа, інформував про наслідки ворожих обстрілів голова обласної військової адміністрації Віталій Кім станом на 07:30 неділі, 14 січня.

"Баштанський район: учора вранці, 13 січня, у Баштанському районі внаслідок збиття ворожої ракети уламки впали в межах житлового сектору, загорівся одноповерховий житловий будинок. Пожежу було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Також Кім інформував про артилерійський удар по Миколаївському району.

"Миколаївський район: вчора, 13 січня, о 12:29 ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", - наголосив глава ОВА.