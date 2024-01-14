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Boeing 737 японської авіакомпанії ANA був змушений перервати політ через появу тріщини у вікні кабіни пілотів

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Boeing 737 японської авіакомпанії ANA був змушений перервати політ через появу тріщини у вікні кабіни пілотів

Внутрішній рейс авіакомпанії All Nippon Airways (ANA) в Японії повернувся в аеропорт вильоту після того, як під час польоту на склі кабіни пілотів з'явилася тріщина, повідомляє BBC у суботу.

Тріщина з'явилася на самому зовнішньому з чотирьох шарів скла, що оточує кабіну пілотів.

Ніхто з тих, хто перебував на борту, не постраждав.

Рейс NH1182 авіакомпанії ANA летів із міста Саппоро на Хоккайдо в Тояму на головному японському острові Хонсю. Літак Boeing 737 приземлився в аеропорту Нью-Чітосе в Саппоро приблизно о 12:10 за місцевим часом (3:10 GMT).

Представник ANA, найбільшого японського авіаперевізника, повідомив, що тріщина була виявлена, коли літак пролітав над Хакодате. "Тріщина не вплинула на управління літаком або його герметичність", - сказав представник.

Літак повернувся в аеропорт, де здійснив безпечну посадку.

Авіаційний експерт Джон Стрікленд сказав, що причина тріщини поки невідома.

"Такі речі іноді трапляються, у вікно могло потрапити щось, наприклад, птах або великий град, це не рідкість".

"Іноді може статися і стресовий перелом, від зносу, - додав він, - але це дуже рідко".

Він сказав, що авіакомпанії, найімовірніше, доведеться замінити все вікно, а не тільки розбитий шар, щоб переконатися в цілковитій безпеці літака. "Такі речі трапляються, але неможливо визначити, наскільки часто".

На борту літака перебували 59 пасажирів і шість членів екіпажу. Для пасажирів було організовано альтернативні рейси.

Це вже другий інцидент із літаком моделі Boeing 737 за останні кілька тижнів. Однак рейс ANA був виконаний не на одному з літаків Boeing 737 MAX 9, а на більш ранній версії, яка "в жодному разі не є старою", сказав Стрікленд.

Усі літаки Boeing 737-9 були скасовані американським авіаційним регулятором FAA після того, як минулого тижня на літаку Alaska Airlines стався вибух, внаслідок якого панель кабіни відвалилася від нового літака в повітрі, залишивши дірку, яка зяяла, в бічній частині фюзеляжу.

Теги: #японія #боінг #авіаінцидент

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