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01:38 14.01.2024

Міністр оборони США Ллойд Остін залишається в лікарні

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Міністр оборони США Ллойд Остін залишається в лікарні

Міністр оборони США Ллойд Дж. Остін III залишається в лікарні в "хорошому стані" після лікування раку простати, повідомляє в суботу BBC з посиланням на Пентагон.

У заяві йдеться, що пан Остін відновив виконання деяких своїх обов'язків і перебуває "в контакті зі своїми старшими співробітниками".

У заяві також ідеться, що конкретної дати його виписки з лікарні не називають.

70-річний Остін був поміщений у відділення інтенсивної терапії 1 січня через ускладнення після операції, проведеної наприкінці грудня. Однак, високопоставлені представники оборонного відомства і Білого дому дізналися про те, що він серйозно хворий, тільки через три дні.

У заяві, опублікованій у суботу, прес-секретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер сказав, що пан Остін "має повний доступ до необхідних захищених засобів зв'язку і продовжує стежити за повсякденними операціями [Міністерства оборони] по всьому світу". Він додав, що надаватиме "щоденну інформацію" про свій стан.

Його таємна госпіталізація викликала заклопотаність щодо безпеки та прозорості, що призвело до початку трьох розслідувань з приводу того, як Білий дім впорався з кризою його здоров'я.

Генеральний інспектор Пентагону заявив, що розслідуватиме це питання. Розслідування проводиться після 30-денної оцінки, проведеної за розпорядженням власного офісу секретаря кабінету міністрів, і перевірки, проведеної Білим домом.

Пан Остін зазнав критики за те, що протягом кількох днів не повідомляв високопоставленим чиновникам про своє лікування, і згодом вибачився за те, що "не забезпечив належне інформування громадськості".

Президент Джо Байден підтримав його, але визнав, що було "неоптимально" не розкривати серйозність його хвороби. Відтоді Білий дім повідомив секретарів кабінету міністрів, що вони повинні чітко повідомляти адміністрації, коли вони не можуть виконувати свої обов'язки.

Теги: #сша #міністр_оборони

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