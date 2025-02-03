Заступник міністра оборони Польщі прибув у Київ

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик разом із делегацією прибув до Києва, де, зокрема, обговорить зміцнення співпраці в оборонній промисловості.

“На Київському пасажирському залізничному вокзалі тимчасовий повірений у справах посольства Польщі в Києві Пьотр Лукасевич та аташе з питань оборони Польщі в Києві полковник Даріуш Слота зустріли державного секретаря Міністерства оборони Польщі пана Томчика та його делегацію”, - йдеться у повідомленні Міноборони Польщі в соцмережі Х.

У відомстві зазначили, що в українській столиці заступник міністра Томчик проведе низку зустрічей з представниками українського уряду, а також оборонної промисловості, де у супроводі керівництва оборонного концерну PGZ та її компаній-членів обговорить питання зміцнення взаємної співпраці.