Рада призначила Шмигаля міністром оборони

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Верховна Рада призначила Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони України.

За його кандидатуру, внесену президентом Володимиром Зеленським, на засіданні парламенту в четвер проголосувало 267 народних депутатів.

Шмигаль змінив на посаді міністр оборони колишнього голову відомства Рустема Умєрова, який обіймав цю посаду з 6 вересня 2023 року.

Як зазначав раніше президент, тепер через Міністерство оборони будуть управлятись і стратегічні галузі промисловості.

Шмигаль народився у 1975 році у Львові. У 1997 році закінчив Державний університет "Львівська політехніка" за спеціальністю менеджмент у виробничій сфері (машинобудування), а в 2003 став кандидатом економічних наук.

У 1995 - 2009 роках працював на керівних посадах на підприємствах Львова, а з 2009 по 2013 рік займав посади у Львівській обласній державній адміністрації, а в 2014 році став заступником начальника головного управління Міндоходів Львівської області.

В період з 2015 по 2017 рік був радником‚ віце-президентом‚ генеральним директором‚ членом Наглядової ради ТзОВ ТВК "Львівхолод", а 2017-2019 роках - заступником генерального директора з соціальних питань ПАТ "ДТЕК Західенерго", директор ДТЕК Бурштинська ТЕС‚ в. о. заступника генерального директора з соціальних питань ПАТ "ДТЕК Західенерго".

З серпня 2019 року по лютий 2020 року займав посаду голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Кар'єру в уряді розпочав 4 лютого на посаді віце-прем’єрміністра – міністра розвитку громад та територій України.

З 4 березня 2020 року призначений на посаду прем’єр-міністра України.

На момент відставки Шмигаль перебував на посаді прем'єра понад п'ять років і чотири місяці, що найдовше серед усіх голів уряду незалежної України.

За 2018 рік Шмигаль задекларував 3,6 млн грн доходів, за 2019 рік - 3,4 млн грн доходів, за 2020 рік - 664 тис. грн доходів, за 2021 рік - 698 тис. грн доходів, за 2022 рік - 901 тис. грн доходів, за 2023 рік - 975 тис. грн доходів і за 2024 рік - 1,2 млн грн доходів.