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21:55 13.01.2024

Російські війська обстріляли 12 громад Сумської області, постраждала людина

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Російські війська обстріляли 12 громад Сумської області, постраждала людина

Протягом дня росіяни здійснили 36 обстрілів прикордонних громад Сумської області, зафіксовано 191 вибух, постраждала одна людина, повідомила обласна військова адміністрація станом на 21.00 суботи.

"Протягом дня росіяни здійснили 36 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 191 вибух. Обстрілу зазнали Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Шосткинська, Свеська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська громади", - сказано в телеграм-каналі ОВА.

ОВА повідомляє, що по Шосткинській громаді було здійснено ракетний обстріл (7 вибухів) по м. Шостка Сумської області, поранено 1 цивільну особу.

Так само масованого обстрілу зазнала Краснопільська громада, росіяни вдарили з мінометів (17 вибухів), артилерії (14 вибухів) і з АГС (22 вибухи).

По Білопільській громаді було здійснено мінометний обстріл (8 вибухів), артилерійський обстріл (4 вибухи) і скидання ВОГ із БПЛА (2 вибухи). Так само в Юнаківській громаді були скидання ВОГ із БПЛА (1 вибух) і обстріл з артилерії (9 вибухів). В Есманьській громаді здійснено атаки FPV дронами (2 вибухи) і мінометні обстріли (13 вибухів). У Середино-Будській громаді було зафіксовано мінометний обстріл (4 вибухи) та обстріл із АГС (50 вибухів).

Було здійснено обстріл із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) по Зноб-Новгородській (7 вибухів) і Шалигинській (10 вибухів) громадах.

За даними обладміністрації, з мінометів окупанти обстріляли Великописарівську (4 вибухи) і Свеську (2 міни) громади.

Водночас з артилерії ворог ударив по Миропільській (8 вибухів) та Дружбівській громадах (4 вибухи).

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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