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20:44 13.01.2024

Шмигаль: Фінансова підтримка України від Великої Британії може бути продовжена після 10-річного терміну дії угоди у сфері безпеки

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Шмигаль: Фінансова підтримка України від Великої Британії може бути продовжена після 10-річного терміну дії угоди у сфері безпеки

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що фінансову підтримку України від Великої Британії передбачено на 10 років дії угоди у сфері безпеки, і її буде продовжено і після закінчення терміну дії документа, якщо Україна не стане членом НАТО.

"Важливий момент, що фінансова підтримка передбачається не лише на один рік, а протягом усіх 10 років дії цієї угоди, і далі після завершення 10-річного терміну, якщо ми до цього часу не станемо членом НАТО, то угоду буде подовжено на таких самих умовах", - сказав Шмигаль в ефірі національного телемарафону в суботу ввечері.

Глава українського уряду також повідомив, що з 2,5 млрд фунтів стерлінгів, виділених Україні Великою Британією на 2024 рік, 280 млн фунтів підуть на закупівлю і постачання Україні "надсучасних" дронів.

Також у рамках виділених коштів Україна отримуватиме зброю, технічну підтримку для спільного виробництва зброї у Великій Британії та Україні, і пряме фінансування потреб ЗСУ від Великої Британії.

Як повідомлялося, 12 січня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про надання Україні військової допомоги на 2,5 млрд фунтів.

 

 

 

Теги: #британія #підтримка #фінансова

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