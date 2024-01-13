Шмигаль під час зустрічі з главою МЗС Франції запросив французькі компанії активніше брати участь у проєктах відновлення України

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся в Києві з новопризначеним міністром закордонних справ Франції Стефаном Сежурне.

"Вітаю в Києві Міністра Європи та закордонних справ Франції Стефана Сежурне. Перший візит на посаді в Україну свідчить про надзвичайний рівень уваги Франції до нашої країни. Подякував за всебічну підтримку, насамперед військову. Франція — серед країн, які найактивніше допомагають у цьому напрямку. Наголосив тут на наших пріоритетах співпраці: надання систем ППО та збільшення постачання ракет", - написав Шмигаль у телеграм-каналі в суботу.

Також, під час зустрічі глава українського уряду зазначив, що Україна розраховує на подальшу підтримку Францією фінансових ініціатив на рівні Євросоюзу, "які є життєво необхідними для нас", а також запросив французькі компанії активніше долучатися до проєктів відбудови України.

"Продовжуємо спільно працювати над реалізацією Формули миру президента Володимира Зеленського. Франція тут є одним із беззаперечних лідерів", - наголосив Шмигаль.

Своєю чергою, Сежурне запевнив, що "Франція підтримуватиме Україну на шляху до ЄС і НАТО та залишатиметься пліч-о-пліч" у боротьбі проти російського агресора.