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19:02 13.01.2024

Зеленський провів відеоконференцію з лідерами коаліції парламенту Болгарії

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Зеленський провів відеоконференцію з лідерами коаліції парламенту Болгарії

Президент України Володимир Зеленський провів у суботу відеоконференцію з лідерами коаліції парламенту Болгарії, повідомив він у своєму телеграмі.

"Поспілкувався у форматі відеоконференції з лідерами коаліції парламенту Болгарії Бойко Борисовим, Деляном Пеєвським і Кирилом Петковим. Дякую за нещодавні рішення болгарського парламенту щодо надання підтримки Україні", - повідомив він.

Такі рішення, за словами Зеленського, дуже посилюють Україну і підвищують стійкість українського опору. "Посилення нашої армії є посиленням нашого суспільства", - зауважив президент.

Як повідомила пресслужба глави держави, лідери коаліції болгарського парламенту, зі свого боку, побажали Україні перемоги та миру й запевнили в подальшій підтримці з боку Болгарії.

Зазначається, що Зеленський поінформував співрозмовників про ситуацію на полі бою та нещодавні масштабні ракетні обстріли Росією українських міст. Він наголосив, що Україна потребує більшої кількості систем ППО та артилерійських снарядів.

Співрозмовники обговорили подальшу оборонну підтримку України, а також приділили увагу питанню використання заморожених активів Росії для компенсації збитків від її агресії.

 

 

 

 

 

 

Теги: #президент #розмова #болгарія

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