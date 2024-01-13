У Києві сталося загоряння в ТРЦ "Космополіт", людей евакуюють - Кличко

У Солом'янському районі Києва сталося загоряння в торгово-розважальному центрі "Космополіт", людей евакуюють, необхідні екстрені служби прямують на місце, повідомляє мер Віталій Кличко.

"У Солом'янському районі столиці відбувається евакуація людей із ТРЦ "Космополіт", де сталося загоряння. Попередньо - на 4-му поверсі чотириповерхової будівлі, у дитячій кімнаті. Екстрені служби прямують на місце", - написав Кличко в телеграм-каналі в суботу.