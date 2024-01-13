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13:29 13.01.2024

Польща піднімала в повітря військову авіацію під час ранкового ракетного удару РФ по Україні

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Польща піднімала в повітря військову авіацію під час ранкового ракетного удару РФ по Україні

Збройні сили Польщі вранці в суботу, 13 січня, застосували підвищені заходи безпеки під час російської ракетної атаки на Україну, повідомляє Оперативне управління ЗС Польщі.

"Інформуємо, що спостерігається підвищена активність дальньої авіації Російської Федерації, що пов'язано з намірами ударів по території України. Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі. Попереджаємо, що активована польська та союзницька авіація, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни", - зазначено в повідомленні у Twitter.

Пізніше в управлінні повідомили, що через зниження рівня загрози авіація і сили ППО повернуті в штатний режим несення служби.

"Мобілізовані сили і засоби повернулися до стандартних дій", - наголошується в повідомленні.

Теги: #польща #готовність #повітряні_сили

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