Події

13:11 13.01.2024

У Шостці почалося відновлення теплопостачання після ракетного удару

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Станом на 11:00 суботи, 13 січня, у Шостці Сумської області розпочалося відновлення теплопостачання, повідомляє пресслужба Сумської обласної військової адміністрації.

"Без опалення вранці залишилося 12 тисяч квартир мешканців", - зазначається в повідомленні.

Продовжують роботу аварійно-рятувальні служби.

За розпорядженням голови Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха з матеріального резерву виділено матеріали для усунення наслідків ракетного удару в пошкоджених будівлях. Тривають роботи з усунення наслідків ракетного удару.

Як повідомлялося, вранці російські окупанти завдали по Шостці ракетного удару, зафіксовано 7 прильотів. За попередньою інформацією, одна людина постраждала. 

Теги: #опалення #шостка #відновлення

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