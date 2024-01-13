У Шостці почалося відновлення теплопостачання після ракетного удару

Станом на 11:00 суботи, 13 січня, у Шостці Сумської області розпочалося відновлення теплопостачання, повідомляє пресслужба Сумської обласної військової адміністрації.

"Без опалення вранці залишилося 12 тисяч квартир мешканців", - зазначається в повідомленні.

Продовжують роботу аварійно-рятувальні служби.

За розпорядженням голови Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха з матеріального резерву виділено матеріали для усунення наслідків ракетного удару в пошкоджених будівлях. Тривають роботи з усунення наслідків ракетного удару.

Як повідомлялося, вранці російські окупанти завдали по Шостці ракетного удару, зафіксовано 7 прильотів. За попередньою інформацією, одна людина постраждала.