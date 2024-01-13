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12:52 13.01.2024

В Україні найближчими днями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця

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В Україні найближчими днями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця

В Україні в неділю, 14 січня, невеликий сніг, вдень у південних областях із дощем, лише в Одеській області без опадів, повідомив Укргідрометцентр.

На дорогах країни ожеледиця. Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с, у Карпатах 20-25 м/с, місцями хуртовини.

Температура вночі 7-12°, у східних, Сумській, місцями Чернігівській областях 13-18° морозу, вдень 0-5° морозу, у Карпатах 4-9° морозу; у західних областях та південній частині країни вночі 2-7° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

У Києві в неділю невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 0-2° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 14 січня найвища температура вдень була 9,5 у 2015 р., найнижча вночі -24,3 у 1896 р.

У понеділок, 15 січня, вночі у східних областях і Карпатах помірний, на решті територій подекуди невеликий сніг; вдень без опадів, місцями в західних і північних областях невеликий сніг.

Температура вночі 2-7° морозу, у центральних, південних областях та в Карпатах до 10° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла, на півдні країни 1-6° тепла; у Криму вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла.

На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві в понеділок місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень 4-6° морозу.

 

Теги: #погода #прогноз

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