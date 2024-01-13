На Таврійському напрямку російські окупанти втратили 338 осіб і 80 одиниць техніки - Тарнавський

На Таврійському напрямку спостерігається активізація окупантів, за добу відбулося 59 бойових зіткнень і 42 авіаудари, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Також ворог провів 879 артилерійських обстрілів і значно збільшив застосування різних БПЛА. Останніх наші воїни знищили 56 одиниць. Крім того, в окупантів поменшало на один ЗРК Бук-М1", - написав Тарнавський у телеграм-каналі.

Українські підрозділи непохитно тримають оборону і проводять активні дії на певних напрямках.

"Загальні втрати окупантів минулої доби становили 338 осіб та 80 одиниць військової техніки. Зокрема, 4 танки, 8 ББМ, 4 артсистеми, 2 засоби ППО, 4 автомобілі, 2 одиниці спеціальної техніки та 1 ворожий склад із боєприпасами", - зазначив Тарнавський.