Росіяни вночі випустили по території України 40 засобів повітряного нападу, знищено 7 крилатих ракет і одну Х-59

У ніч на 13 січня російські окупанти завдали ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, аеробалістичні, балістичні, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні БПЛА. Загалом зафіксовано 40 засобів повітряного нападу противника, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

Серед застосованих росіянами засобів 7 зенітних керованих ракет С-300/С-400, запущених із Бєлгородської області РФ, 3 ударних БПЛА "Shahed-136/131" із Курської області, 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", запущених із шести літаків МіГ-31К (район пуску - Тамбов), до 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків - Каспійське море, рф. ), 6 крилатих ракет Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 з Брянської області, 2 керовані авіаційні ракети Х-31П з двох літаків Су-35 (район пусків - окупована Херсонська область) і 4 керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 (район пусків - Брянська область).

У результаті бойової роботи силами і засобами Повітряних сил ЗСУ у взаємодії з ППО Сил оборони знищено 7 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55 та 1 керовану авіаційну ракету Х-59.

"Зазначимо, що понад 20 усіх перелічених засобів повітряного нападу, які не потрапили до статистики збитих, не досягли своїх цілей унаслідок активної протидії засобами радіоелектронної боротьби", - зазначається в повідомленні.