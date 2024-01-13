У Дніпрі зафіксовано два прильоти, наслідки встановлюються - ОВА

У Дніпрі в суботу, 13 січня, зафіксовано два прильоти, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Є прильоти в Дніпрі. Яких збитків завдали удари, зараз уточнюємо. Та найголовніше завжди – люди. На щастя, всі цілі", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Він також зазначив, що дві російські ракети було знищено.

"Дві ворожі ракети тепер металобрухт. "Крилатих" приземлили в Криворізькому районі", - написав голова ОВА.

Крім Дніпра, росіяни також вдарили по Нікопольському району.