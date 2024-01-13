Російські окупанти 18 разів обстріляли прикордонні райони Сумської області - ОК "Північ"

Російські окупанти за минулу добу 18 разів обстріляли прикордонні території Сумської області з різних видів озброєння, повідомляє Оперативне командування "Північ".

Так, у Конотопському районі зафіксовано 8 приходів у населеному пункті Брусти, ймовірно з міномета 120 мм.

У Шосткинському районі під вогнем опинилася Шостка, де зафіксовано 7 приходів, імовірно ракетний удар.

"За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу травмовано одну особу, пошкоджено господарську споруду та 2 житлові будинки", - зазначається в повідомленні.

У Чуйківці зафіксовано 6 приходів, у Нововасилівці - 3 приходи, у Бачівську - 12 приходів, у Карпеченковому - 4 приходи, у Соснівці - 13 приходів, у Червоному - 5 приходів, імовірно, з міномета 120 мм.

Муравейня, Зноб-Трубчевська, Дем’янівка опинилися під вогнем мінометів калібру 120 мм, по 2 приходи.

Чернацьке росіяни обстріляли двічі: 20 приходів, імовірно міномет 120 мм.

У Рожковичах зафіксовано 2 приходи, ймовірно, ствольна артилерія.

Марчихина Буда також була обстріляна двічі: 8 приходів, імовірно міномет 120 мм.

У Старій Гуті - 3 приходи, ймовірно, ствольна артилерія. У населеному пункті Студенок - 2 приходи, ймовірно міномет 82 мм.

Інформації про загиблих не зафіксовано.