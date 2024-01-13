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05:49 13.01.2024

США завдали нових ударів по базах хуситів у Ємені

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США завдали нових ударів по базах хуситів у Ємені

США завдали нових ударів по хуситах у Ємені, попередньо, по радіолокаційній структурі бойовиків, повідомляє CNN з посиланням на високопоставленого американського чиновника.

Зазначається, що додаткові удари, завдані в п'ятницю, 12 січня, були набагато меншими за масштабами, ніж попередні. За словами чиновника, військові США "націлилися на радар, який використовують хусити".

За даними CNN, ВМС США використовували для нанесення ударів високоточні ракети "Томагавк".

Раніше в п'ятницю хусити випустили щонайменше одну протикорабельну балістичну ракету по комерційному судну.

США пригрозили можливістю додаткових військових дій, якщо хусити продовжать завдавати безпілотних і ракетних ударів по комерційних суднах у Червоному морі.

Як повідомлялося 12 січня, США та їхні союзники в ніч на п'ятницю завдали понад 60 ударів по 16 цілях хуситів у Ємені, інформувало командування американських ВПС.

"По командних вузлах і вузлах управління, складах боєприпасів, виробничих об'єктах і пунктах запусків ракет, системах ППО (хуситів) випущено понад сотню високоточних снарядів. Нанесено понад 60 ударів, яких зазнали цілі в 16 місцях", - йдеться в повідомленні.

Теги: #сша #ємен #удари

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