Події

21:04 12.01.2024

Зеленський після зустрічі з Пріцкер: Цей візит є потужним сигналом міцної підтримки України

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Зеленський після зустрічі з Пріцкер: Цей візит є потужним сигналом міцної підтримки України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спецпредставницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

"Зустрівся зі спецпредставницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер. Цей візит є потужним сигналом міцної підтримки нашої держави. Минулий рік став рекордно активним для розвитку українсько-американських відносин. Ми налаштовані й надалі підтримувати таку динаміку, це відчутно допомагає Україні вести боротьбу з агресором", - написав Зеленський у телеграм-каналі в п'ятницю ввечері.

Глава української держави подякував президенту США Джо Байдену, Конгресу й американському народові за потужну оборонну, фінансову, економічну та гуманітарну допомогу Україні.

 

 

Теги: #сша #зустріч #зеленський

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