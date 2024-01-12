Міноборони України завершило перший етап впровадження автоматизованої системи управління оборонними ресурсами

Міністерство оборони України завершило перший етап впровадження в ЗСУ автоматизованої системи управління оборонними ресурсами на базі System Analysis Program Development (SAP).

"Це провідна міжнародна система управління ресурсами, яку використовують 28 країн НАТО. Система автоматизує процеси постачання, формує інформацію про залишки на складах, заявки, що дає змогу бачити реальну потребу, закуповувати та вчасно забезпечувати військо всім необхідним", - повідомляє пресслужба Міноборони в телеграм-каналі.

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко на зустрічі з партнерами зазначила, що відмова від паперових процесів - пріоритет Міноборони.

"SAP допоможе нам забезпечити сучасний процес управління оборонними ресурсами", - розповіла Черногоренко.

Автоматизацію розпочали з обліку речового майна, завдяки чому повністю оновили процеси та обладнання в одному з центрів забезпечення оперативного рівня, що об'єднує велику кількість військових частин.

Також завдяки SAP автоматизували контроль над постачанням та обліком озброєння і військової техніки на основних базах. Це стосується і запчастин до техніки, яку отримують у рамках міжнародної технічної допомоги.

"Для того, щоб система працювала всюди, вже адаптовані та навчені працівники складів. Результатом остаточного запровадження системи має стати повна автоматизація процесів логістики і повноцінна відмова від паперового документообігу в логістичних операціях", - підсумувала радниця заступника міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Оксана Ферчук.

У планах міністерства - до кінця 2024 року провести облік майна на усіх складах і військових частинах, які працюють із системою SAP. Їх теж повністю модернізують.