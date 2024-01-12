Події

19:12 12.01.2024

Міноборони України завершило перший етап впровадження автоматизованої системи управління оборонними ресурсами

2 хв читати
Міноборони України завершило перший етап впровадження автоматизованої системи управління оборонними ресурсами

Міністерство оборони України завершило перший етап впровадження в ЗСУ автоматизованої системи управління оборонними ресурсами на базі System Analysis Program Development (SAP).

"Це провідна міжнародна система управління ресурсами, яку використовують 28 країн НАТО. Система автоматизує процеси постачання, формує інформацію про залишки на складах, заявки, що дає змогу бачити реальну потребу, закуповувати та вчасно забезпечувати військо всім необхідним", - повідомляє пресслужба Міноборони в телеграм-каналі.

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко на зустрічі з партнерами зазначила, що відмова від паперових процесів - пріоритет Міноборони.

"SAP допоможе нам забезпечити сучасний процес управління оборонними ресурсами", - розповіла Черногоренко.

Автоматизацію розпочали з обліку речового майна, завдяки чому повністю оновили процеси та обладнання в одному з центрів забезпечення оперативного рівня, що об'єднує велику кількість військових частин.

Також завдяки SAP автоматизували контроль над постачанням та обліком озброєння і військової техніки на основних базах. Це стосується і запчастин до техніки, яку отримують у рамках міжнародної технічної допомоги.

"Для того, щоб система працювала всюди, вже адаптовані та навчені працівники складів. Результатом остаточного запровадження системи має стати повна автоматизація процесів логістики і повноцінна відмова від паперового документообігу в логістичних операціях", - підсумувала радниця заступника міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Оксана Ферчук.

У планах міністерства - до кінця 2024 року провести облік майна на усіх складах і військових частинах, які працюють із системою SAP. Їх теж повністю модернізують.

 

 

 

Теги: #міноборони #ресурси #управління

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:02 12.01.2024
Міноборони здійснює аудит усіх договорів із компаніями, які можуть бути афілійовані з сім'єю Гринкевича

Міноборони здійснює аудит усіх договорів із компаніями, які можуть бути афілійовані з сім'єю Гринкевича

07:35 12.01.2024
У Міноборони Великої Британії також підтвердили удари по Ємену

У Міноборони Великої Британії також підтвердили удари по Ємену

19:34 10.01.2024
Умєров запросив свого бразильського колегу відвідати Україну

Умєров запросив свого бразильського колегу відвідати Україну

13:59 10.01.2024
Рада має намір наділити Міноборони повноваженнями затверджувати стандарти надання медичної допомоги під час бойових дій

Рада має намір наділити Міноборони повноваженнями затверджувати стандарти надання медичної допомоги під час бойових дій

20:09 09.01.2024
Богдану Ярову призначено радницею заступника міністра оборони України

Богдану Ярову призначено радницею заступника міністра оборони України

13:42 09.01.2024
У Міноборони заявили про розірвання договорів із компаніями, пов'язаними з Гринкевичами

У Міноборони заявили про розірвання договорів із компаніями, пов'язаними з Гринкевичами

00:14 09.01.2024
Внутрішній аудит Міноборони за 4 місяці зміг виявити понад 10 млрд порушень.

Внутрішній аудит Міноборони за 4 місяці зміг виявити понад 10 млрд порушень.

19:17 06.01.2024
Перші військово-транспортні гелікоптери AW-149 прийнято в експлуатацію ЗС Польщі

Перші військово-транспортні гелікоптери AW-149 прийнято в експлуатацію ЗС Польщі

19:47 03.01.2024
Міноборони за чотири місяці заощадило на тилових закупівлях понад 3,5 млрд грн

Міноборони за чотири місяці заощадило на тилових закупівлях понад 3,5 млрд грн

14:37 02.01.2024
Умєров: РФ доводить, що не зупинить свою агресію, доки ми її не зупинимо

Умєров: РФ доводить, що не зупинить свою агресію, доки ми її не зупинимо

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Пріцкер: Американський приватний сектор зацікавлений у роботі з Україною, для інвестицій важливо викорінити корупцію

МЗС України підтверджує захоплення чотирьох українців на території Сомалі

Кабмін виділив 2,5 млрд грн для будівництва інженерно-технічних і фортифікаційних споруд

Позиція США щодо України не змінилася, адміністрація Байдена, як і раніше, підтримує українців - Пріцкер

НАТО буде сильнішим з Україною - прем'єр-міністр Великої Британії

ОСТАННЄ

США та Україна провели дві зустрічі щодо зобов'язань у сфері безпеки - посол

Українська авіація завдала ударів по 21 району зосередження особового складу ворога

Ворог завдав два ракетних і 43 авіаудари, здійснив 25 обстрілів із РСЗВ

За добу ЗСУ відбили 20 ворожих атак на авдіївському напрямку

Демченко: Під час перетину кордону прикордонники мають право запитати у військовозобов'язаного документи з ТЦК про відстрочку від призову

Рятувальники ліквідували пожежу в Харківській дитячій обласній лікарні

"Нова пошта" й БФ "Повернись живим" передали 3-тю партію допомоги повітряним силам України

Пріцкер: Американський приватний сектор зацікавлений у роботі з Україною, для інвестицій важливо викорінити корупцію

МЗС України підтверджує захоплення чотирьох українців на території Сомалі

Ворог вдарив ракетою по Дніпровському району, без жертв і постраждалих - голова Дніпропетровської ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА