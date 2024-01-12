"Нова пошта" й БФ "Повернись живим" передали 3-тю партію допомоги повітряним силам України

Група компаній Nova та "Нова пошта" спільно з благодійним фондом "Повернись живим" передали третю партію допомоги у вигляді комплексних апаратів зв'язку (КАЗ) для Повітряних сил України в рамках проєкту "Запакуй небо - прокачай ППО", повідомила пресслужба групи в п'ятницю.

"Це перший проєкт в Україні, який комплексно забезпечує Повітряні сили зв'язком", - зазначила директорка з управління репутацією Nova Олена Плахова.

Згідно з релізом, точну кількість переданих КАЗів не розголошують, проте всі вони вже доставлені Повітряному командуванню "Центр" і допомагають обороняти Київ, Полтаву, Вінницю, Житомир та інші міста й села в центральній частині країни.

Згідно з повідомленням, КАЗи - це вітчизняні вантажівки з високою прохідністю, забезпечені необхідним обладнанням, технікою, захищеними видами зв'язку, щоб ефективно виконувати бойові завдання. Їхнє основне завдання - супроводжувати протиповітряні ракетні комплекси.

Вартість одного КАЗа становить близько 7 млн грн.

Як повідомлялося, торік для посилення протиповітряної оборони в рамках проєкту "Запакуй небо - прокачай ППО" з 1 червня до 26 грудня "Повернись живим" спільно з "Новою поштою" зібрали 330 млн грн.

Зазначено, що завдяки оперативній роботі фонду з виробниками та інженерами в жовтні 2023 року, ще до закінчення збору, "Повернись живим" і "Нова пошта" передали підрозділам протиповітряної оборони дві партії обладнання: партію носимих комплектів зв'язку та управління, а також телекомунікаційні комплекти й супутнє обладнання.